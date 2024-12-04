21 yıl aradan sonra bir kez daha bir arada! Başkan Erdoğan ve Betül tekrar buluştu

2 Aralık'ta AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Engelsiz Türkiye Programı"nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 21 yıl sonra doğuştan işitme kaybı bulunan Betül Mutluç ile bir kez daha bir araya gelmişti. Mutluç, 7 yaşındayken Başkan Erdoğan'a şiir okumuş ve Erdoğan'a güzel işler başaracağına dair söz vermişti. O şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sosyolog olarak görev yapıyor ve kendisi gibi işitme kaybı bulunanlar için projeler üzerinde çalışıyor.

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