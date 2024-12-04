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21 yıl aradan sonra bir kez daha bir arada! Başkan Erdoğan ve Betül tekrar buluştu

21 yıl aradan sonra bir kez daha bir arada! Başkan Erdoğan ve Betül tekrar buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.12.2024 14:44
2 Aralık'ta AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Engelsiz Türkiye Programı"nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 21 yıl sonra doğuştan işitme kaybı bulunan Betül Mutluç ile bir kez daha bir araya gelmişti. Mutluç, 7 yaşındayken Başkan Erdoğan'a şiir okumuş ve Erdoğan'a güzel işler başaracağına dair söz vermişti. O şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sosyolog olarak görev yapıyor ve kendisi gibi işitme kaybı bulunanlar için projeler üzerinde çalışıyor.
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21 yıl aradan sonra bir kez daha bir arada! Başkan Erdoğan ve Betül tekrar buluştu
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