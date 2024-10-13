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21 yaşındaki gencin sır kaybı

21 yaşındaki gencin sır kaybı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 11:07
Rabia Aydın "Oğlum babası ile tartıştığı gün sırra kadem bastı" diyerek yardım istedi Esra Erol'dan. Bulunmasını istiyordu ama mahallelinin ihbar telefonları ile işin seyri değişti. Canlı yayında bakın neler yaşandı...
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