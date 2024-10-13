21 yaşındaki gencin sır kaybı

Rabia Aydın "Oğlum babası ile tartıştığı gün sırra kadem bastı" diyerek yardım istedi Esra Erol'dan. Bulunmasını istiyordu ama mahallelinin ihbar telefonları ile işin seyri değişti. Canlı yayında bakın neler yaşandı...

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