21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu

Giriş: 14.08.2025 00:43
Olay, Mutki ilçesine bağlı Meydan ve Yazıcık köyleri arasında bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte serinlemek için dereye giren V.Ö.(21) bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine JAK ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dereye dalış yapan dalgıçlar kısa sürede gencin cansız bedenini, 2,5 metrelik derinlikte balçığa saplanmış şekilde buldu. V.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
