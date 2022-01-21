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Videolar Yaşam Videoları 21 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! Bugün kar yağacak mı? 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

21 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! Bugün kar yağacak mı? 19 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 21.01.2022 08:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerinden sonra kar yağışına döneceği belirtildi.
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