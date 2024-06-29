21 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu! 27 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde eş zamanlı olarak "Sibergöz-47" isimli yasadışı bahis operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında hesaplarında toplam 21 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 97 şüpheli yakalandı.

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