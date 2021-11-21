21 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

21 Kasım 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Kasım 2021 Pazar hava durumu tahminleri.