21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 21 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

21 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2021 11:45
21 Kasım 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Kasım 2021 Pazar hava durumu tahminleri.
Faydaları saymakla bitmiyor!
Faydaları saymakla bitmiyor!
21 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
21 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Ara tatil uzar mı?
Ara tatil uzar mı?
Müslüme’nin ailesinin sorgusu devam ediyor
Müslüme'nin ailesinin sorgusu devam ediyor
Ara tatil sona erdi
Ara tatil sona erdi
O kentte dereler dondu
O kentte dereler dondu
Otopsi raporunda neler vardı?
Otopsi raporunda neler vardı?
’Dikişten çok korkarım ölmek istiyorum’
'Dikişten çok korkarım ölmek istiyorum'
3 gündür Türkiye sınırında bekliyorlar
3 gündür Türkiye sınırında bekliyorlar
Yeşilçam’ın usta isminden kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Yeşilçam'ın usta isminden kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı
Ankara’da doğal gaz patlaması! Yaralılar var
Ankara'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var
Kar yağışı aniden bastırdı
Kar yağışı aniden bastırdı
Daha Fazla Video Göster