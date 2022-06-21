21 Haziran hava durumu | Meteorolojiden 32 ile flaş uyarı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonların aklındaki soruyu cevapladı. Dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'a gelen sağanak birçok vatandaşı yolda yakaladı. Yurt genelinde serin ve yağmurlu havaların etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir için de uyarılarda bulundu. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.