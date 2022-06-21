21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
21 Haziran hava durumu | Meteorolojiden 32 ile flaş uyarı! Bugün Hava nasıl olacak? 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonların aklındaki soruyu cevapladı. Dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'a gelen sağanak birçok vatandaşı yolda yakaladı. Yurt genelinde serin ve yağmurlu havaların etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir için de uyarılarda bulundu. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.