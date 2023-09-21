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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü | Alzheimer'ın tedavisi mümkün mü?

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Giriş: 21.09.2023 10:56
21 Eylül tüm dünyada Alzheimer Günü olarak anılıyor. Alzheimer demansın en sık görülen tipi. Detaylar özel dosya haberimizde...
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