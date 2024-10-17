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21 aylık bebeğe kreşte şiddet kamerada!

21 aylık bebeğe kreşte şiddet kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 21:38
Gaziantep'te özel bir kreşte öğretmenin uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, bebeğin babası ve annesi öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurumla ilişiği kesilen öğretmen sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte tokat anı.
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21 aylık bebeğe kreşte şiddet kamerada!
21 aylık bebeğe kreşte şiddet kamerada!
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