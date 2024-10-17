17 Ekim 2024, Perşembe
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21 aylık bebeğe kreşte şiddet kamerada!
Gaziantep'te özel bir kreşte öğretmenin uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, bebeğin babası ve annesi öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurumla ilişiği kesilen öğretmen sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşte tokat anı.