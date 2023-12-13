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20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri! Festival 13-16 Aralık tarihlerinde Tuzla'da yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 17:54
Bu yıl 20. si düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Tuzla'da başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı aktardı. İşte haberin detayları…
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20’nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
20'nci Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri!
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