2024’te otomobil fiyatları ne olacak?

Otomotiv sektörü 2023'ü rekor bir performansla kapattı. Yeni yılda ise sıfır ve ikinci el araçların fiyatları güncellenmeye başladı. Peki 2024'te otomotiv sektörünü neler bekliyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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