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2024'te otomobil fiyatları ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 17:42
Otomotiv sektörü 2023'ü rekor bir performansla kapattı. Yeni yılda ise sıfır ve ikinci el araçların fiyatları güncellenmeye başladı. Peki 2024'te otomotiv sektörünü neler bekliyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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2024’te otomobil fiyatları ne olacak?
2024'te otomobil fiyatları ne olacak?
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