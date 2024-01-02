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2024 yılında kaç gün tatil yapılacak?

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Giriş: 02.01.2024 11:48
2024 yılında kaç gün tatil yapılacak? Hangi günler resmi tatil? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
2024 yılında kaç gün tatil yapılacak?
2024 yılında kaç gün tatil yapılacak?
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