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2023’te yapılacak resmi tatiller! 16 resmi tatilin 7’si hafta sonu... 15 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 15:32
2023 yılında dini ve milli bayramlar ile özel günler olmak üzere 16 resmi tatil günü bulunuyor. Bu özel günlerin 7'si hafta sonuna denk geliyor. Ayrıntıları A Hhaber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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