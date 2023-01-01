2023’te yapılacak resmi tatiller! 16 resmi tatilin 7’si hafta sonu... 15 Temmuz Cumartesi gününe denk gelecek

2023 yılında dini ve milli bayramlar ile özel günler olmak üzere 16 resmi tatil günü bulunuyor. Bu özel günlerin 7'si hafta sonuna denk geliyor. Ayrıntıları A Hhaber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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