2023'te dünyanın en iyi dana eti yemeği Çökertme Kebabı seçildi

Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait olan Çökertme Kebabı 2023'te dünyanın en iyi dana eti yemeği seçildi. Çökertme Kebabı nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan restoran işletmecisi Mahir Vurma o leziz tarifi anlattı.

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