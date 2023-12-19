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2023'te dünyanın en iyi dana eti yemeği Çökertme Kebabı seçildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 16:17
Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait olan Çökertme Kebabı 2023'te dünyanın en iyi dana eti yemeği seçildi. Çökertme Kebabı nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan restoran işletmecisi Mahir Vurma o leziz tarifi anlattı.
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