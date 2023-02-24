2023 seçimlerinde tarih değişmedi

Türkiye 6 Şubatta asrın felaketi depremlerle sarsıldı. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor diğer yandan da yeni yaşam alanları kuruluyor. Felaketin yaraları he geçen gün sarılırken Türkiye’nin önünde kritik bir seçim de var. Peki seçim tarihi ne olacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? İşte yanıtlar...