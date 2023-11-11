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2023 farklı noktada fidan dikiliyor

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Giriş: 11.11.2023 18:00
Cumhuriyetin 100. Yılı Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2023 farklı noktada fidan dikimi yapılıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik'ten detayları aktardı.
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2023 farklı noktada fidan dikiliyor
2023 farklı noktada fidan dikiliyor
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