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2022 Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? asgari ücret temmuz zammı 2022 ne kadar olacak? asgari ücret temmuz zammı ne zaman alınacak ? asgari ücret temmuz zammı var mı?

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Giriş: 20.03.2022 11:47
Asgari ücrette sene başında yapılan tarihi zammın ardından temmuz ayında da ara zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücrette temmuz ayında yapılacak zammın enflasyon oranına göre olması durumunda yaklaşık olarak 850 liralık artış bekleniyor. Peki temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? İşte detaylar...
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