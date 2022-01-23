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2021 yılında 1468 cinayetin 1467'si aydınlatıldı! Bir tek o dava çözülemedi

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Giriş: 23.01.2022 12:23
İçişleri Bakanlığınca polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı belirtildi. Evine girdiği sırada tabancayla vurularak öldürülen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna'nın faillerinin bulunamadığı bildirildi.
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