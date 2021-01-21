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2021 son 50 yılın en kısa yılı olacak

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 11:24
Güncelleme:21.01.2021 13:19
2021 son 50 yılın en kısa yılı olacak. Bilim insanları buna gerekçe olarak da dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının arttığını gösteriyor. Peki dönüş hızı neden arttı ve nasıl değişiyor? Detaylar haberimizde...

Kanadalı bilim insanları dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının arttığını duyurdu. Bu da zamanın yavaşladığı ve 2021'in son 50 yılın en kısa senesi olacağı anlamına geliyor. 2021'de bir gün 24 saatten 0,05 mili saniye daha kısa olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar dünyanın dönme hızındaki artışın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığına işaret ediyor. Eriyen buzullar nedeniyle dünya üzerindeki kütle yapısının değiştiği ve artan suların dönme hızını etkilediği ifade ediliyor. Bilim insanları zamandaki değişimin günlük yaşamı etkilemeyeceğine de dikkat çekiyor.

Son dakika: İklim krizi ne demek? Koronavirüsten daha büyük bir kriz mi? Prof. Dr. Levent Kurnaz A Haberde uyardı: Artık geri dönülemez noktaya çok yakınız SON DAKİKA: İKLİM KRİZİ NE DEMEK? KORONAVİRÜSTEN DAHA BÜYÜK BİR KRİZ Mİ? PROF. DR. LEVENT KURNAZ A HABER'DE UYARDI: ARTIK GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTAYA ÇOK YAKINIZ

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