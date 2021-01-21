2021 son 50 yılın en kısa yılı olacak. Bilim insanları buna gerekçe olarak da dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının arttığını gösteriyor. Peki dönüş hızı neden arttı ve nasıl değişiyor? Detaylar haberimizde...

Kanadalı bilim insanları dünyanın güneş etrafındaki dönüş hızının arttığını duyurdu. Bu da zamanın yavaşladığı ve 2021'in son 50 yılın en kısa senesi olacağı anlamına geliyor. 2021'de bir gün 24 saatten 0,05 mili saniye daha kısa olacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar dünyanın dönme hızındaki artışın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığına işaret ediyor. Eriyen buzullar nedeniyle dünya üzerindeki kütle yapısının değiştiği ve artan suların dönme hızını etkilediği ifade ediliyor. Bilim insanları zamandaki değişimin günlük yaşamı etkilemeyeceğine de dikkat çekiyor.

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