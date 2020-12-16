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2020 yılının son meteor yağmuru! İzleyenleri büyüledi

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Giriş: 16.12.2020 09:42
Güncelleme:16.12.2020 10:11
İngiltere’de 2020 yılının son meteor yağmuru olan Geminid (ikizler) meteor yağmuru, izleyenleri büyüledi. Geminid meteor yağmurları, her yıl Aralık ayının ortalarında görülüyor ve tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Aralık ayının ortalarında her yıl medyana gelen Geminid meteor yağmuru, geçen Pazar günü tutkunları tarafından yakından takip edildi.

2020 yılının son meteor yağmuru olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, izleyenlere görsel şölen sundu.

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İzleyenleri büyüledi
İzleyenleri büyüledi
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