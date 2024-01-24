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200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz olay

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Giriş: 24.01.2024 16:50
Son dönemde bazı dolandırıcılar, kullanılmış davul derilerini toplayarak büyük bir vurguna imza atıyor. Vurguncular, 200 TL'ye aldıkları davul derilerinin üzerine işlem yaparak "Ceylan derisinden tarihi İncil" diye 15-20 milyon TL arasına pazarlıyor.
200 TL’ye alıp 20 milyon TL’ye satıyorlar
200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar
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