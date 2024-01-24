200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz olay

Son dönemde bazı dolandırıcılar, kullanılmış davul derilerini toplayarak büyük bir vurguna imza atıyor. Vurguncular, 200 TL'ye aldıkları davul derilerinin üzerine işlem yaparak "Ceylan derisinden tarihi İncil" diye 15-20 milyon TL arasına pazarlıyor.