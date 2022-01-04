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200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!

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Giriş: 04.01.2022 11:11
Endonezya'da yaşayan bir çiftlik sahibi hayatının şokunu yaşadı. Hayvanları için özel bir alan yapan çiftçi gelen sesler üzerine bölgeye gitti. Kafesin kapısını açan kişi 200 kiloluk dev pitonu görünce gözlerine inanamadı.
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