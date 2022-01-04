04 Ocak 2022, Salı
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200 kiloluk dev piton çiftlikte yakalandı!
Endonezya'da yaşayan bir çiftlik sahibi hayatının şokunu yaşadı. Hayvanları için özel bir alan yapan çiftçi gelen sesler üzerine bölgeye gitti. Kafesin kapısını açan kişi 200 kiloluk dev pitonu görünce gözlerine inanamadı.