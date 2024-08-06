06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
200 binden fazla yavru denizle buluştu! Kaplumbağalar yumurtalarını bırakıyor

200 binden fazla yavru denizle buluştu! Kaplumbağalar yumurtalarını bırakıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2024 15:12
Son dakika yaşam haberleri… Mersin'de 200 binden fazla yavru kaplumbağa denizle buluştu. Kabuklarından çıkan yavruların görüntüleri iç ısıttı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
200 binden fazla yavru denizle buluştu!
200 binden fazla yavru denizle buluştu!
Elektrik faciasından adalet arayışı! 5 başkana suç duyurusu
Elektrik faciasından adalet arayışı! 5 başkana suç duyurusu
Yüzlerce yıldır insanların şifa kaynağı
Yüzlerce yıldır insanların şifa kaynağı
Çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı
Çocuklar muhtar sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı
Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı; 1 yaralı
Çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar
Çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar
Gaziantep’teki feci kazalar kameralarda
Gaziantep'teki feci kazalar kameralarda
Osmaniye’nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Osmaniye'nin tescilli lezzeti Zorkun tava
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Şırnak’ta ambulans helikopter Umut bebek için havalandı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Usta yardımcısı tezgahtarı böyle kurtardı
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Başlarına poşet geçirip yüzdüler!
Daha Fazla Video Göster