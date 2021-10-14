20 yıllık intikam! İstanbul'da kan donduran infaz: Yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından öldürüldü

Kadıköy Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında intikam cinayetine sahne oldu. Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın baş kahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin. İşte katil zanlısın emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...