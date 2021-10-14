14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 20 yıllık intikam! İstanbul'da kan donduran infaz: Yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından öldürüldü

20 yıllık intikam! İstanbul'da kan donduran infaz: Yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından öldürüldü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2021 09:36
Kadıköy Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında intikam cinayetine sahne oldu. Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın baş kahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin. İşte katil zanlısın emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...
20 yıllık intikam! Kan donduran infaz
20 yıllık intikam! Kan donduran infaz
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul’da trafik çilesi
İstanbul'da trafik çilesi
YKS ikinci ek yerleştirme başladı
YKS ikinci ek yerleştirme başladı
Bayrampaşa’da kırmızı alarm! Alev alev yandı
Bayrampaşa'da kırmızı alarm! Alev alev yandı
Şanlıurfa’da aile hekimine saldırı
Şanlıurfa'da aile hekimine saldırı
Nevşehir’de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul’da flaş operasyon! Emniyet Çaki’yi yakaladı
İstanbul'da flaş operasyon! Emniyet Çaki'yi yakaladı
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü
Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Küçük çocuk arabadan sarktı, çevredekiler sürücüyü uyardı
Küçük çocuk arabadan sarktı, çevredekiler sürücüyü uyardı
Daha Fazla Video Göster