15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yapıyor

20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yapıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 11:44
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 20 yıldır nalbantlık yapan usta, at ve katırların ayak bakımlarını yaparak geçimini sağlıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
At ve katırların ayak bakımlarını yapıyor
At ve katırların ayak bakımlarını yapıyor
Nesli tükenme tehlikesi altında
Nesli tükenme tehlikesi altında
Korkutan motosiklet kazası!
Korkutan motosiklet kazası!
Metro arızası! Tünelde yürüdüler
Metro arızası! Tünelde yürüdüler
Yanlış adamı vurdu! Bayramda el öperken yakalandı
Yanlış adamı vurdu! Bayramda el öperken yakalandı
Yangın faciasında ihmaller zinciri!
Yangın faciasında ihmaller zinciri!
Ardahan’da nehir taştı, ova göle döndü
Ardahan'da nehir taştı, ova göle döndü
Polislerden kaçan hırsızı yakaladı! Çayını içmeye devam etti
Polislerden kaçan hırsızı yakaladı! Çayını içmeye devam etti
Ankara’da şaşkına çeviren görüntü
Ankara’da şaşkına çeviren görüntü
Gökdelenlerin arasında göz kamaştırıyor
Gökdelenlerin arasında göz kamaştırıyor
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Jet car adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi
Daha Fazla Video Göster