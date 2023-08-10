10 Ağustos 2023, Perşembe
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20 yaşındaki Akın Genç Paris'te katledilmişti! Cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek
Fransa'da mimarlık öğrencisi olan 20 yaşındaki Akın Genç, 15 Aralık 2022'de evinin yakınında tenha bir yerde başından vurularak öldürülmüştü. Katili henüz bulunmayan Genç'in acılı ailesi, evladının katilinin bulunmasını isterken, cinayetin sırrını telefon kayıtları çözecek.