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20 senelik kan davası 3 bin şahsın katıldığı yemekle barış ile sonuçlandı

DHA
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Giriş: 12.07.2022 18:47
Batmanlı Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 sene önce 52 yaşındaki Mecit Öğe’nin İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davası, şehirde üç bin kişinin katılımı ile verilen yemekte barışla neticelendirdi.
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