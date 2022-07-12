12 Temmuz 2022, Salı
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20 senelik kan davası 3 bin şahsın katıldığı yemekle barış ile sonuçlandı
Batmanlı Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 sene önce 52 yaşındaki Mecit Öğe’nin İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davası, şehirde üç bin kişinin katılımı ile verilen yemekte barışla neticelendirdi.