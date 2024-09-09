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20 şahsı dolandırdığı ve şantaj yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

20 şahsı dolandırdığı ve şantaj yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 10:50
Güncelleme:09.09.2024 10:51
Mersin'de 20 vatandaşı “sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kaparo” yöntemiyle dolandırdığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.
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