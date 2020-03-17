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20 liradan 160 lira yükselttiler! İstanbul'da koronavirüs (corona virüs) fırsatçıları işbaşında! |Video
İstanbul'da zabıta ekipleri, koronavirüs salgınını bahane ederek haksız fiyat artışı yapan firmaları mercek altına aldı. Sultangazi zabıta ekipleri, toptancı firmalarda gıda ve dezenfeksiyon ürünlerinin fiyatlarını denetledi. Bir vatandaş ise 20 liraya aldığı dezenfekteni şu anda 160 liraya sattıklarını söyledi.
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