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20 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?.

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Giriş: 20.09.2021 09:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Yağışların İstanbul ve çevresinde de kuvvetli şekilde etkil olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji’den yağış uyarısı!
20 Eylül 2021 Hava durumu | Meteoroloji'den yağış uyarısı!
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