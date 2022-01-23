23 Ocak 2022, Pazar
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2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum
Aksaray'da önemli sağlık sorunları yaşayan 38 yaşındaki Sevim Keleş, azimle uyguladığı diyet ve spor programıyla fazla kilolarından kurtulmanın ve yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İki buçuk yılda 95 kilo veren Keleş, "Eğilip çorabımı bile giyemiyordum. Yani kilolarım birçok hastalıkla birlikte sosyal hayatımı da etkilemeye başlamıştı" dedi.