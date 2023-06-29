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2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Giriş: 29.06.2023 15:17
2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın istismara uğrayıp, vücudunda sigara söndürülüp, darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan annesi Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36'yıla kadar hapis, diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 23'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.
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