29 Haziran 2023, Perşembe
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2 yaşındaki Murat Aslan'ın ölümünde anne ve diğer 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın istismara uğrayıp, vücudunda sigara söndürülüp, darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu bulunan annesi Güler Kılıç (27) için ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36'yıla kadar hapis, diğer sanıklar Atakan Erkoç (24) ve Volkan Yılmaz (38) içinse ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 23'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Bayramın ilk günü Murat'ın mezarını ziyaret eden yakınları oyuncak araba ve ayıcık bıraktı.