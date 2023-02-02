2 Şubat 2023 hava durumu... İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı

Yeni hafta ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, uzmanlar İstanbul'a asıl kar yağışının geleceği günü açıkladı.