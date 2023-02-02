02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 Şubat 2023 hava durumu... İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı

2 Şubat 2023 hava durumu... İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 09:33
Yeni hafta ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, uzmanlar İstanbul'a asıl kar yağışının geleceği günü açıkladı.
Görüntüler Elazığ’dan! Sürüden ayrılınca...
Görüntüler Elazığ'dan! Sürüden ayrılınca...
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
İstanbul’a şiddetli kar yağışı uyarısı
İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı
Sarıyer’de korkunç cinayet
Sarıyer’de korkunç cinayet
Araçlarını almaya gidince şoke oldular
Araçlarını almaya gidince şoke oldular
Aldatma davasına böcek şoku
Aldatma davasına böcek şoku
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Malatya’da kar yağışı
Malatya'da kar yağışı
Üzümün genetiği bu laboratuvarda inceleniyor
Üzümün genetiği bu laboratuvarda inceleniyor
Silahla vuruldu hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Silahla vuruldu hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Bursa - Gemlik kara yolunda kaza
Bursa - Gemlik kara yolunda kaza
Çöpler neden toplanmıyor?
Çöpler neden toplanmıyor?
Daha Fazla Video Göster