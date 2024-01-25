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2 otomobilden 35 bin liralık hırsızlık kamerada

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Giriş: 25.01.2024 12:08
Adana'da yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Yusuf Ç. (36), ağzından çıkardığı bujiyle camlarını kırdığı 2 otomobilden, toplam 35 bin lira değerinde teyp ve inşaat malzemesi çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Yusuf Ç., tutuklandı.
2 otomobilden 35 bin liralık hırsızlık kamerada
2 otomobilden 35 bin liralık hırsızlık kamerada
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