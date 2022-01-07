2 öğrencinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjden dereye uçmuştu. Servisin önüne çıkan bir yaya nedeniyle kaza yaptığı öğrenildi. Kazada 2 kişinin öldüğü 20 öğrencinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.