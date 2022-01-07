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2 öğrencinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2022 15:40
Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjden dereye uçmuştu. Servisin önüne çıkan bir yaya nedeniyle kaza yaptığı öğrenildi. Kazada 2 kişinin öldüğü 20 öğrencinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada
2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada
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