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2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 16:34
Gaziantep'te seyir halindeki 2 motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüleri yaralandı. Motosikletlerin çarpıştığı feci kaza anları ise arkadaki başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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