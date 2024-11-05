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2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi

2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 11:58
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkemize kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 2 milyon lira olan botoks ilacı ele geçirildi.
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