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2 metre uzunluğunda! O ilde yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Öte yandan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.