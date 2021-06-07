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2 metre uzunluğunda! O ilde yakalandı

İHA
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Giriş: 07.06.2021 08:54
Güncelleme:07.06.2021 08:58
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sportif balıkçılıkla uğraşan iki kişi 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Öte yandan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sıcakların başlamasıyla birlikte yılana benzeyen ‘Oluklu kertenkele’ doğada görülmeye başlandı. Zararsız olan oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürülmemesi için vatandaşlar uyarıldı.
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