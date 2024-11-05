05 Kasım 2024, Salı
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2 katlı evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti
Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında 26 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti. Mahalle sakini bir vatandaş, “Yangını söndürmeye çalıştık. Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti” diye konuştu.