2 katlı ev traktörlerin üzerine çöktü | 10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Haydarhüyük mahallesinde iki ailenin oturduğu bina, afette traktörlerinin üzerine çöktü. Bu sayede on kişi hayata tutundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.