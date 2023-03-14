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2 katlı ev traktörlerin üzerine çöktü | 10 kişi traktörler sayesinde kurtuldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 13:43
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Haydarhüyük mahallesinde iki ailenin oturduğu bina, afette traktörlerinin üzerine çöktü. Bu sayede on kişi hayata tutundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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