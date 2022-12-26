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2 ilde sokak köpeği dehşeti! Başıboş köpek saldırılarının önüne nasıl geçilecek?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 14:55
Sokak köpekleri iki kişiye dehşeti yaşattı. Nevşehir ve Konya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir kadın ve bir erkek çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Peki başıboş köpek saldırılarının önüne nasıl geçilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan avukat Deniz Tavşancıl değerlendirdi.
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