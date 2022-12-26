2 ilde sokak köpeği dehşeti! Başıboş köpek saldırılarının önüne nasıl geçilecek?

Sokak köpekleri iki kişiye dehşeti yaşattı. Nevşehir ve Konya'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir kadın ve bir erkek çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Peki başıboş köpek saldırılarının önüne nasıl geçilecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan avukat Deniz Tavşancıl değerlendirdi.

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