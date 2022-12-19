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2 İETT otobüsü yolda kaldı! Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

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Giriş: 19.12.2022 12:17
İstanbul’da peş peşe arızalanan 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolun kapanması sebebiyle sürücüler ara sokaklardan ilerlerken, bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.
2 İETT otobüsü yolda kaldı! Sürücülere zor anlar yaşattı
2 İETT otobüsü yolda kaldı! Sürücülere zor anlar yaşattı
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