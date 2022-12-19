2 İETT otobüsü yolda kaldı! Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da peş peşe arızalanan 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolun kapanması sebebiyle sürücüler ara sokaklardan ilerlerken, bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.