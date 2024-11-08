2 husumetli arasında çıkan kavga kanlı bitti: 28 yaşındaki genç bıçaklandı

Çankırı’da gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda iki husumetli vatandaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.Ö. isimli vatandaş, husumetlisi O.K.'yi bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 28 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.Ö. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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