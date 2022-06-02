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Videolar Yaşam Videoları 2 Haziran 2022 hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 2 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

2 Haziran 2022 hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 2 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2022 09:46
Haziran ayının gelmesiyle hava sıcaklığı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 35 dereceyi gördü. Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda bazı bölgelere sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Yurdun bazı kesimleri için ise saat verilecek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte Türkiye genelinde yağmur ve sıcaklığın artması beklenen iller...
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