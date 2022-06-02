2 Haziran 2022 hava durumu | Meteorolojiden yağış uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 2 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Haziran ayının gelmesiyle hava sıcaklığı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 35 dereceyi gördü. Meteoroloji'den yayımlanan 5 günlük hava durumu raporunda bazı bölgelere sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Yurdun bazı kesimleri için ise saat verilecek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte Türkiye genelinde yağmur ve sıcaklığın artması beklenen iller...