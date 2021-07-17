17 Temmuz 2021, Cumartesi
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2 haftada deniz ve göletlerde 71 kişi boğuldu! Boğulmalar nasıl engellenir?
Sıcakların artmasıyla birlikte serinlemek isteyenler deniz, havuz ve iç suların yolunu tuttu. Durum böyle olunca da boğulma vakalarında artış yaşandı. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? Antalya'da A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Spor Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Adnan Turgut önemli değerlendirmelerde bulundu.