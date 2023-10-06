2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla et, süt ve yumurta ürünlerine yönelik başlayan ve 2 hafta sürecek eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor. Kübra Bal detayları aktardı.

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