06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi

2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 12:05
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla et, süt ve yumurta ürünlerine yönelik başlayan ve 2 hafta sürecek eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor. Kübra Bal detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
2 hafta sürecek eş zamanlı gıda denetimi
Eski komşuluklar kalmadı
Eski komşuluklar kalmadı
Montları, atkıları hazırlayın!
Montları, atkıları hazırlayın!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
Öğrenciler titremekten yürüyemez hale geldi!
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
6 elektrikli araç küle döndü! İşte o görüntüler...
Öğretmene saldırı kamerada
Öğretmene saldırı kamerada
Doğal gaz patlamasında kasıt izi
Doğal gaz patlamasında "kasıt" izi
Adıyaman’a şehit ateşi düştü
Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Şehrin ortasında taciz iddiası!
Şehrin ortasında taciz iddiası!
Doğal gaz patlamasında korkunç gerçek!
Doğal gaz patlamasında korkunç gerçek!
Gören şaştı kaldı!
Gören şaştı kaldı!
Uçak evin üzerine düştü: 2 ölü
Uçak evin üzerine düştü: 2 ölü
Daha Fazla Video Göster