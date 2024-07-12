12 Temmuz 2024, Cuma
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2 günlük bebeğin şüpheli ölüm! Sarılık teşhisiyle kuvöze alınmıştı…
Bursa'da yaşayan Solmaz ailesi 4. çocuklarını 4 Temmuz günü kucaklarına almıştı. Bebekte sarılık tespit edilince çocuk hastanesine sevkine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğin birden bire kalbi durdu. Evlat acısı yaşayan aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu.