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2 günlük bebeğin şüpheli ölüm! Sarılık teşhisiyle kuvöze alınmıştı…

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.07.2024 13:51
Bursa'da yaşayan Solmaz ailesi 4. çocuklarını 4 Temmuz günü kucaklarına almıştı. Bebekte sarılık tespit edilince çocuk hastanesine sevkine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğin birden bire kalbi durdu. Evlat acısı yaşayan aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu.
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