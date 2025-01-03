2 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi 202'nolu Sokak üzerinde yalnız yaşayan Sibel Efe'den (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü olarak buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, evinde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi Sibel Efe'nin Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu ve eşinden ayrı olduğu öğrenildi.

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