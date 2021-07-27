2 gündür aranan Yağmur Tayhan'dan acı haber geldi!

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan boş bir arsada ölü olarak bulundu. Tayhan'ın ilk tespitlere göre bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayın şüpheli veya şüphelilerinin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.