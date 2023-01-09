09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 2 göçmen otobüsün tekerinde Yunanistan’a kaçmak istedi

2 göçmen otobüsün tekerinde Yunanistan’a kaçmak istedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2023 09:14
İstanbul Beyoğlu'nda iki kişi, Yunanistan'a gitme umuduyla tur otobüsünün altında saklandı ancak şoföre yakalandı. Otobüsün altından çıkarılan kaçaklar polise teslim edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yayla evlerine dadandı
Yayla evlerine dadandı
İnanılamaz! Otobüsün tekerinden çıkarıldı
İnanılamaz! Otobüsün tekerinden çıkarıldı
Müge Anlı’da gördü şikayetçi oldu!
Müge Anlı'da gördü şikayetçi oldu!
Camide namaz kıldığı sırada vuruldu
Camide namaz kıldığı sırada vuruldu
Banka müdüründen büyük vurgun!
Banka müdüründen büyük vurgun!
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
0850’li numara kabusu sona eriyor
0850'li numara kabusu sona eriyor
Çekmeköy’de otomobil bariyerlere çarptı
Çekmeköy'de otomobil bariyerlere çarptı
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Kurtlar çoban köpeğini parçaladı!
Kurtlar çoban köpeğini parçaladı!
’Günaydın aşkım’ mesajı için öldürdü!
'Günaydın aşkım' mesajı için öldürdü!
Mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü
Mutfakta çıkan yangın binayı sokağa döktü
Daha Fazla Video Göster